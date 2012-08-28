Чистая прибыль компании «МТС Украина» во втором квартале выросла на 57%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» во втором квартале 2012 года выросла на 57,4% по сравнению со вторым кварталом 2011 года и составила 509,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Доход за отчетный период вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил более 2,39 млрд грн.

По данным компании, главные факторы роста показателей во 2-м квартале 2012 года: увеличение абонбазы, сохранение роста потребления голосовых и дополнительных услуг, а также увеличение доходов, в том числе за счет гостевого роуминга во время проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу.

Показатель OIBDA во втором квартале т.г. вырос на 14,8% в годовом исчислении и составил 1,24 млрд грн. Маржа OIBDA выросла на 6,8 п.п. относительно предыдущего года и составила 51,9%. Рост маржи OIBDA во 2-м квартале обусловлен, в том числе, разовой коррекцией в размере 48,1 млн грн, связанной со взаиморасчетами по интерконнекту.

За год абонбаза «МТС Украина» увеличилась на 800 тыс. абонентов, или на 4,5%, и на конец 2-го квартала 2012 года составила 19,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года ежемесячный доход с одного абонента (ARPU) во 2-м квартале 2012 года вырос на 3,2% и составил почти 40,1 грн. Ежемесячный трафик одного абонента (MOU) достиг 611 мин, рост составил 4,2% в годовом исчислении.

Во втором квартале сохраняются высокие темпы потребления дополнительных услуг – их доля в структуре ARPU достигла 27,6%. Наиболее значительный рост показали услуги передачи данных – за год доходы от них выросли на 15%.

Капитальные затраты компании во 2-м квартале 2012 года составили 20,6 млн долл.

Консолидированная чистая прибыль по Группе МТС (владелец ОАО «МТС», Россия) во 2-м квартале 2012 года, без учета списаний, составила 357,5 млн долл. С учетом списаний в размере 1,08 млрд грн, во втором квартале 2012 года, из-за обесценивания актива в Узбекистане, скорректированный чистый убыток Группы МТС за отчетный период составил 682 млн грн.

Консолидированная выручка Группы МТС во втором квартале 2012 года не изменилась в годовом исчислении (выросла на 3,6% в квартальном исчислении) и составила 3,122 млрд долл.

Консолидированный показатель OIBDA Группы МТС во 2-м квартале 2012 года увеличился на 5,4% и составил 1,37 млрд долл. Маржа OIBDA во 2-м квартале 2012 года составила 44%, что на 2,4 п.п. больше, чем во 2-м квартале 2012 года.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает 19,4 млн абонентов. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).