С начала августа на ж/д переездах произошло несколько беспрецедентных ДТП

С начала августа на железнодорожных переездах произошло несколько экстраординарных случаев, свидетельствующих о низкой культуре водителей и их безответственному отношению к собственной жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, 16 августа на перегоне Каховка-Заветное на регулируемом железнодорожном переезде 275 км при исправно работающей сигнализации с запрещающим сигналом водитель легкового автомобиля «Шкода» выехал на переезд и был сбит поездом № 5971, следовавшим со скоростью 25 км/час. Травмированных нет.

17 августа на станции Херсон-Порт на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации с запрещающим сигналом водитель грузового автомобиля КАМАЗ с прицепом выехал на переезд, где был сбит поездом, который следовал со скоростью 10 км/час. Травмированных нет.

18 августа на перегоне Ямница-Езуполь на неохраняемом переезде, оборудованном переездной сигнализацией, водитель автомобиля «Фольксваген пассат», несмотря на дорожные знаки на подходах к переезду при исправно работающей предупредительной сигнализации выехал на переезд где был сбит поездом. Локомотив не поврежден, пострадавших в ДТП нет. Водитель с места происшествия скрылся.

20 августа на станции Казатин-1 на служебном переходе - произошел наезд на скутер. Смертельно травмирован женщину.

Вины железнодорожников и претензий к железной дороге в одном из этих случаев нет.