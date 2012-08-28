ПЖД откроет на станции Запорожье-Левое пункт устранения коммерческих неисправностей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует до 2014 года ввести в эксплуатацию усовершенствованный пункт устранения коммерческих неисправностей на базе уже существующего пункта коммерческого осмотра вагонов на станции Запорожье-Левое Запорожской дирекции железнодорожных перевозок.

Как сообщает ПЖД, строительство пункта началось в июле 2012 года.

Пункт будет представлять из себя целый комплекс с современным техническим оснащением, подведением железнодорожных путей и автомобильных дорог, предназначенный улучшить технологии коммерческого осмотра вагонов и обеспечить полное устранение недостатков, которые при этом выявляются.

Проект обновленного пункта устранения коммерческих неисправностей для ПЖД разработан специалистами ГП «Днипрозализничпроект».

Напомним, аналогичный пункт устранения коммерческих неисправностей с 2007 года действует на станции Нижнеднепровск-Узел Днепропетровской дирекции железнодорожных перевозок.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть предприятия превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.

В первом полугодии 2012 года ПЖД сократила относительно соответствующего периода 2011 года чистую прибыль на 16,3% - до 31,435 млн грн.