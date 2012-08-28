«ЮТэйр-Украина» увеличит частоту полетов между Киевом и Донецком

Авиакомпания «Ютэйр-Украина» планирует с 3 сентября 2012 года увеличить частоту полетов между Киевом и Донецком на один рейс - до четырех рейсов в будние дни и до трех – в субботу и воскресенье.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Новый рейс будет ежедневно вылетать из Киева в 13.20 местного времени, из Донецка - в 16.30.

Все рейсы на маршруте Киев-Донецк выполняются на новых самолетах АТR-72-500.

Обслуживание на борту организовано в двухклассной компоновке «Эконом» и «Премиум».

Напомним, в конце августа авиакомпания «ЮТэйр-Украина» получила напрямую с завода-изготовителя в Тулузе пятый самолет ATR-72-500, ранее «Ютэйр-Украина» получила два самолета Bombardier CRJ-200.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту “Киев” (Жуляны). В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «Ютэйр-Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300,5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 747-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТэйр-Украина» выполняет внутренние рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, а также международные рейсы в Москву из Донецка, Запорожья, Кривого Рога, Луганска, Николаева и чартерные рейсы при сотрудничестве с ООО «Anex Tour» из Киева в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.