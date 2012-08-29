В Румынии перевернулся автобус с украинскими туристами: 6 человек госпитализированы

В Румынии в уезде Брезила вблизи населенного пункта Мексини съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось 59 граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, отметив, что ДТП произошло сегодня, 29 августа.

Вследствие инцидента 6 граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

По информации посольства Украины в Румынии, украинцы, находившиеся в автобусе, следовали на отдых в Болгарию.