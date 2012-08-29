ДТП в Донецкой области: травмированы 7 человек, четверо из них - россияне

В Донецкой области вследствие дорожно-транспортного происшествия травмированы семь человек, в том числе четверо граждан России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, утром 28 августа на 737 км автотрассы Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение двух легкових автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2102» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110».

Вследствие ДТП трое пассажиров автомобиля «ВАЗ 2102», а также водитель и трое пассажиров автомобиля «ВАЗ 2110» (все граждане Российской Федерации) получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Ведется следствие.