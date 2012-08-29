УЗ на 29 августа выявила 45 заброшенных грузовых поездов

14:08, 29 августа 2012
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по состоянию на 29 августа 2012 года, выявила 45 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, на Приднепровской железной дороге (ПЖД) ожидают нагрузки 32 поезда, на Донецкой ЖД – 8 пустых составов, на Одесской железной дороге (ОЖД) – 5 поездов, в том числе 2 – с зерном, 2 – с гематитом и 1 порожний.

Из-за нарушения предприятиями нормативных сроков погрузки и выгрузки задержаны и изъяты из обращения 2 558 вагонов.

«Практика несоблюдения регламента операций погрузки-выгрузки приводит к потерям погрузочных ресурсов. Кроме того, брошенные поезда нередко препятствуют движению грузовых и пассажирских поездов на магистральных путях», - отмечает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Подробнее о ситуации с простоем грузовых поездов и вагонов читайте в статье “Грузовые вагоны увязают в советских нормативах”.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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