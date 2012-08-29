29 августа метро в Киеве будет работать на час дольше

В ночь с 29 на 30 августа работа столичного метрополитена будет продлена на один час - до 1.00 ночи.

Как информирует пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, решение об изменениях в режиме работы метро принято в связи с проведением сегодня на НСК "Олимпийский" футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА и с целью обеспечения перевозки болельщиков футбольного матча.

По окончании футбольного матча, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

29 августа с 19.00 на Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской и с 20.30 на Сырецко-Печерской линиях до окончания движения поездов Киевский метрополитен увеличивает количество поездов.

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится матч между "Динамо" (Киев) - "Боруссия" (ФРГ). Начало игры – в 21.45.