«Киевстар» внедрил инновационное коммутационное оборудование Ericsson, которое позволяет одновременно обслуживать абонентов различных стандартов связи и оптимизировать затраты на эксплуатацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Киевстар» модернизировал инфраструктуру сети мобильной связи, установив первый в Украине коммутатор по технологии Blade Systems/ATCA - MSS-BC - 75 (MSC Server Blade Cluster), который поддерживает различные стандарты мобильной связи — от 2,5G до LTE.

MSC Server Blade Cluster — коммутаторы «нового поколения», которые используются при построении сетей, поддерживающих новые технологии широкополосного мобильного интернета.

Он установлен и введен в эксплуатацию на сети «Киевстар» в Киеве. До конца 2012 года оператор включит ещё шесть дополнительных узлов MSS-BC во Львове, Ровно, Харькове, Днепропетровске, Симферополе и Киеве.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,1 млн абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 составил почти 13,1 млрд грн.