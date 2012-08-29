Зеленский уволен с поста генерального продюсера телеканала «Интер»

Один из ведущих телеканалов Украины - «Интер» - уволил с поста генерального продюсера канала Владимира Зеленского, повторно вернувшегося на эту должность в ноябре 2011 года.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте канала.

Согласно сообщению, официально В.Зеленский покидает пост 3 сентября.

Вместе с ним оставляют занимаемые должности и члены его команды - Сергей Шефир, Борис Шефир и Андрей Яковлев.

"Перед нами стоял ряд непростых задач, одна из которых - укрепить лидерские позиции главного канала страны. За период нашей работы телеканал "Интер" не только укрепил свое лидерство в целевой аудитории, но и стал первым по всем аудиториям. Мы достигли поставленных целей и теперь решили полностью посвятить себя творческому и производственному процессам», - цитирует пресс-служба В.Зеленского.

Одновременно В.Зеленский заявил, что «Студия Квартал-95", художественным руководителем которой он является, не намерена прекращать сотрудничество с «Интером».

"Мы благодарны команде "Студии Квартал-95" за многолетнее плодотворное сотрудничество в разных направлениях. Уверены, что концентрация "Квартала" на производстве новых творческих проектов принесет много интересного. Мы рассчитываем на появление в эфире телеканала "Интер" новых фильмов, сериалов и шоу, столь же горячо любимых нашими зрителями, как "Сваты" и "Вечерний Квартал", которые позволят нам оставаться такими же интересными для всех наших почитателей", - отметил председатель правления Inter Media Group Ярослав Порохняк.

Телеканал "Интер" входит в медиагруппу U.A. Inter Mediа Group Ltd. Основным акционером группы является первый вице-премьер Валерий Хорошковский.

Кроме "Интера", в медиагруппу входят телеканалы "Энтер Фильм", "Энтер Музыка", "НТН", "К1", "К2", "Мегаспорт" и агентство "Украинские новости".