«Киевавтодор» уже заготовил к зиме более 28 тысяч тонн соли

Коммунальная корпорация “Киевавтодор” в рамках подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов заготовила 28,1 тыс. тонн технической соли или 85,7% общего количества запасов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на генерального директора «Киевавтодора» Георгия Глинского.

По его словам, уже сегодня в надлежащее состояние приведены площадки для временного складирования снега, который будет вывезен из улично-дорожной сети города в зимний период. Более того, подготовлено 15 ангаров-солехранилищ, площадь которых позволяет одновременно вместить около 35 тыс. тонн соли.

«Дорожно-эксплуатационные предприятия провели торги на закупку посыпочного материала. Также продолжается подготовка снегоуборочной техники, почти половина которой уже готова к эксплуатации в зимний период», – сказал Г.Глинский и заверил, что все плановые мероприятия корпорации будут своевременно завершены.