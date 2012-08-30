ПЖД готовит участок Днепропетровск - Пятихатки к внедрению скоростного движения

Приднепровская железная дорога (ПЖД) продолжает подготовку участка Днепропетровск - Пятихатки к внедрению скоростного движения и курсированию электропоездов Интерсити+.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, службы ПЖД модернизировали 14,6 км пути, средним ремонтом отремонтировали 2,9 км пути, комплексно-оздоровительным - 4,8 км, выровняли подбивочно-рихтовочными машинами 40,6 км пути.

На станциях Пятихатки-Стыковая, Верхнеднепровск, Сухачевка, Диевка, Баглей заменены на новые 9 стрелочных переводов. 6 комплектов стрелочных переводов на станциях Горяинов, Сухачевка, Баглей, Днепродзержинск-Пассажирский, Верхнеднепровск, Воскобойня и Верховцево отремонтированы средним ремонтом.

Выполнены ряд работ по ремонту кабеля и средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава, а также покрасочные работы.

Энергетики предприятия выполнили ревизию и регулирования 125,6 км контактной подвески с заменой дефектных элементов, переоборудовали контактные сети в 4 кривых участках пути, 48 изоляторов заменили на полимерные, установили 47 опор контактной сети и анкеров т.д.

Служба строительно-монтажных работ и гражданских сооружений привела к нужным габаритам платформы на перегонах Верхнеднепровск-Войскобойня, Диевка-Сухачевка, Горяинов-Диевка и других.