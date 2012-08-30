Обращение жетонов в Харьковском метро продлено до 1 октября

КП «Харьковский метрополитен» продлил обращение жетонов до 1 октября 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», срок пользования жетонами продлен на месяц из-за многочисленных просьб харьковчан.

«В адрес предприятия поступало много писем от харьковчан. Многие вернулись из отпуска, не успели использовать жетоны. Поэтому мы решили продлить еще на месяц пользование жетонами», - цитирует заместителя директора КП «Харьковский метрополитен» Анатолия Однорогова пресс-служба Харьковского горсовета.

По его данным, на сегодняшний день жетонами пользуются около 2,5 тыс. человек. Ежедневно количество пассажиров, которые пользуются жетонами, уменьшается.

С 1 октября ездить в харьковском метро можно будет только с помощью бесконтактных карт и бумажных билетов.

Как сообщал УНИАН, раньше планировалось, что жетоны будут изъяты с 1 сентября 2012 года.