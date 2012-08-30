Планшеты в Украине сравнялись по популярности с ноутбуками

По данным Яндекс.Маркета, интерес к планшетным компьютерам в Украине уверенно растёт, в то время как ноутбуки становятся менее популярными. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Яндекс.

Впервые пользователи стали интересоваться планшетами больше, чем ноутбуками, в июне 2012 года. Однако удержать лидерство планшетам не удалось. В июле и на ноутбуки, и на планшеты обратили внимание примерно одинаковое количество пользователей — около 5,5%. Если тенденция сохранится, к концу 2012 планшеты в Украине окончательно обгонят ноутбуки по числу интересующихся посетителей. В России, например, это произошло ещё в начале года.

По данным Яндекс.Маркета за июль-август, в число самых популярных планшетов по количеству просмотров попали разные модификации Samsung Galaxy Tab, Apple iPad и Acer Iconia Tab. Среди ноутбуков лидирует продукция Lenovo, ASUS, Samsung и Apple.

Справка УНИАН. Яндекс — российская поисковая система и интернет-портал. По данным Liveinternet за февраль 2012 года, доля Яндекса на поисковом рынке — 59,3%. Яндекс присутствует также в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн.долл.

Как сообщал УНИАН, согласно исследования сети «Цитрус», в первом полугодии 2012 года доля продаж планшетов в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в пять раз и составили 15% от продаж всех портативных компьютеров (ноутбуков) в Украине.