ПЖД за 7 месяцев сохранила пассажирские перевозки на уровне более 14 млн человек

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 7 месяцев 2012 года сократила пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 0,18% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 14,228 млн пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЖД.

По данным дороги, в январе-июле 2011 года ПЖД перевезла 14,253 млн пассажиров.

Напомним, ПЖД за январь-июнь 2012 года перевезла в дальнем следовании 4,387 млн пассажиров, что на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года (4,416 млн пассажиров).

ПЖД за январь-июль 2012 года перевезла 67,816 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (66,358 млн тонн).

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В январе-июле 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 3,895 млрд пассажиров – на 3,5% меньше, чем в январе-июле 2011 года.