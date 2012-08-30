«ЮТэйр» с 10 сентября начинает полеты по маршруту Киев - Москва

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» совместно с российским партнером ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в рамках расширения маршрутной сети вводит с 10 сентября 2012 года рейс Киев (Жуляны) – Москва (Внуково).

Как сообщили УНИАН в компании «ЮТэйр-Украина», полеты на маршруте будут выполняться ежедневно на самолете Bombardier CRJ-200 в компоновке экономического и бизнес-классов.

Время в пути составит 1 час 35 минут.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины выдала разрешение авиакомпании "ЮТэйр-Украина" на выполнение регулярных рейсов из Киева в Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту “Киев” (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300,5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 747-400 и 4 - Bombardier CRJ-200.

«ЮТэйр-Украина» выполняет внутренние рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, а также международные рейсы в Москву из Донецка, Запорожья, Кривого Рога, Луганска, Николаева и чартерные рейсы при сотрудничестве с ООО «Anex Tour» из Киева в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр-Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.

Авиакомпания «ЮТэйр» совершает рейсы по 110 направлениям. Основным хабом компании является аэропорт Внуково (Москва), из которого ежедневно выполняется более 100 рейсов. В парке компании более 200 самолетов.

В 2011 году самолетами компании перевезено более 6,75 млн пассажиров. В 2012 году авиакомпания планирует увеличить объем перевозок до 10 млн. пассажиров.

Группа компаний «ЮТэйр» включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов) и компании, проводящие ремонт и техническое обслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.

Штаб квартира Группы располагается в Сургуте.

В группу входят ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», а также компании «ЮТэйр-Экспресс», «ЮТэйр-Украина», «ЮТэйр-Карго», «Турухан», «Нефтеюганский ОАО», «Восток», Helisur, UTair Europe, UTair South Africa и UTair India, «ЮТэйр-Техник», «ЮТэйр-Инжиниринг» и другие.

В воздушном парке группы более 550 воздушных судов - более 200 самолетов и более 350 вертолетов.