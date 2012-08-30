«Борисполь» к началу зимней навигации переведет международные авиакомпании в терминал «D»

Международный аэропорт «Борисполь» планирует к началу зимней навигации перевести международные авиакомпании на обслуживание в терминал «D».

Как сообщили УНИАН в аэропорту, в частности, с 1 сентября в новый терминал будут переведены рейсы авиакомпании Fly Dubai.

С начала сентября в новый терминал перейдут авиакомпании Turkish Airlines и новый авиаперевозчик Air One.

С 10 октября в терминал D будут переведены рейсы KLM Royal Dutch, Air France, а с 27 октября - Lufthansa, Austrian Airlines.

Кроме того, с начала зимней навигации (28 октября 2012 г.) аэропорт планирует перевести на обслуживание в новый терминал пассажиров авиакомпаний Alitalia, «Аэрофлот», Czech Airlines, Air Baltic, ELAL, Royal Jordanian Airlines, Uzbekistan Airways.

В настоящее время в терминале «D» уже обслуживаются регулярные рейсы авиакомпаний Norwegian Air Shuttle и Air Arabia.

VIP-сектор нового терминала с 1 августа принимает VIP-пассажиров всех авиакомпаний.

С увеличением количества авиакомпаний, которые обслуживаются в терминале «D», планируется увеличить интервал движения шатл-басов, которые курсируют между терминалами до 3 минут (днем) и до 10 минут (ночью).

Напомним, аэропорт «Борисполь» заявлял о планах перевести в пассажирский терминал «D» рейсы базовых национальных авиаперевозчиков - авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.