Токийский суд отклонил иск Apple к Samsung. Но битва продолжается

Токийский окружной суд 31 августа отклонил иск американской корпорации Apple к южнокорейской Samsung о нарушении патентов. Samsung обвиняли в незаконном использовании чужих изобретений и разработок в восьми моделях смартфонов и планшетных компьютеров серии "Гэлекси".

Токийский суд признал претензии Apple необоснованными. Как отмечается в вердикте, "технологии Samsung не относятся к технологическому полю разработок" американской компании.

Однако нынешнее решение не ставит точку в битве двух корпораций за японский рынок. На процессе рассматривался только достаточно узкий вопрос о технологии передачи музыки и других данных из компьютера на смартфоны и планшеты. Параллельно идут еще более десятка других процессов, в ходе которых рассматриваются прочие претензии Apple к Samsung и наоборот. Всего же такие разбирательства две компании ведут сейчас в 10 странах мира, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее в текущем месяце присяжные в Федеральном суде Сан- Хосе /штат Калифорния/ признали компанию Samsung виновной в нарушении шести патентов Apple. Суд обязал южнокорейскую корпорацию выплатить компенсацию в размере 1,05 млрд долларов. Сейчас решается вопрос о запрете на продажи смартфонов "Samsung" в США.