Забастовка бортпроводников Lufthansa заблокировала четверть авиарейсов из Франкфурта

Около четверти авиарейсов из аэропорта Франкфурта-на-Майне отменены в пятницу, 31 августа, в связи с забастовкой бортпроводников авиакомпании Lufthansa – крупнейшего авиаперевозчика Германии.

Представители профсоюза UFO ранее заявляли, что бортпроводники Lufthansa будут бастовать в пятницу во Франкфурте-на-Майне с 5.00 до 13.00 по местному времени. Забастовки пока приводят к отмене внутренних рейсов и в европейские страны.

По словам представителя UFO Александра Беренса, в пятницу забастовка будет проводиться только в аэропорту Франкфурта – крупнейшем в Германии. На обмен и возврат авиабилетов в терминалах аэропорта с раннего утра пятницы образовались огромные очереди. Паники среди пассажиров Lufthansa нет, многие заявляют, что были готовы к отмене рейсов.

Стюарды и стюардессы Lufthansa требуют повышения заработной платы на 5%. Переговоры представителей профсоюза и работодателя, касающиеся зарплаты 19 тысяч сотрудников, пока успеха не имели. Lufthansa на фоне мирового долгового кризиса собирается сократить инвестиции и 3,5 тыс. сотрудников. В течение трёх лет концерн планирует сэкономить 1,5 млрд евро. В целях сокращения расходов Lufthansa собирается также реформировать свою дочернюю авиакомпанию Germanwings и частично перевести туда сотрудников, выплачивая им более низкие зарплаты, переадет РИА «Новости».