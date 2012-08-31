ВОИС зарегистрировала товарный знак поезда «Викинг»

Минск. Всемирная организация интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак поезда комбинированного транспорта «Викинг» (VIKING TRAIN).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

«От Всемирной организации интеллектуальной собственности, в которую входят 185 государств, в том числе и Беларусь, получено подтверждение и сертификат о регистрации товарного знака VIKING TRAIN», - говорится в сообщении БЖД.

Как отметили в пресс-службе БЖД, утверждение товарного знака - это часть рекламной стратегии продвижения поезда «Викинг».

«В настоящее время у проекта есть сайт и проморолик. Регулярное движение поезда комбинированного транспорта «Викинг» началось в 2003 году. В 2009 году Еврокомиссия признала «Викинг» лучшим европейским проектом по перевозке грузов», - подчеркнули на БЖД.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» - совместный проект железных дорог Литвы, Украины и Беларуси, стивидорных компаний и портов Клайпеда, Ильичевск и Одесса.

Поездом перевозятся 20 и 40 футовые контейнеры, а также полуприцепы и автопоезда (контрейлеры), поступающие в порт Клайпеда из стран Скандинавии и Западной Европы морским транспортом, а также через паромную переправу Клайпеда (Литва)-Мукран (Германия), и дальше отправляются в Беларусь, Украину, страны Кавказа, Ближнего Востока через порты Одесса и Ильичевск, и в обратном направлении.

Платформы с контейнерами и автопоездами перевозятся поездом «Викинг» не только через порты Клайпеда (Литва), Ильичевск и Одесса (Украина), но и через железнодорожные станции Литвы, Беларуси и Украины, находящиеся по маршруту следования поезда.