Правительство РФ одобрило соглашение о совместном контроле на украинско-российской границе

Москва. Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Одобрить Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе, подписанное в г. Донецке 18 октября 2011 года», - говорится в документе.

Российский премьер назначил первого заместителя директора - руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Проничева официальным представителем правительства РФ при рассмотрении этого вопроса нижней и верхней палатами Федерального Собрания России.

Соглашение направлено на повышение эффективности работы пунктов пропуска, сокращение времени, необходимого для проведения контроля, упрощение формальностей и создание комфортных условий для пересечения совместной государственной границы лицами и транспортными средствами, а также перемещения через нее товаров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 января 2012 года ратифицировала Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе.

Соглашением предусмотрено, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу, а также может осуществляться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу. Контроль в первую очередь осуществляют контрольные органы государства выезда. Контрольные органы государства въезда могут начать контроль только после того, как контрольные органы государства выезда сообщат об окончании контроля. Это требование действует также в случае, если контрольные органы государства выезда не осуществляли контроль. Положение законодательства государства выезда, связанные с осуществлением контроля, перестают действовать с момента, если сотрудники его органов сообщили об окончании контроля.

В соответствии с соглашением, после начала контроля контрольными органами государства въезда контрольные органы государства выезда имеют право осуществить повторный контроль только в случае согласия контрольных органов государства въезда.

Сотрудники контрольных органов государства одной стороны, осуществляющие контроль на территории государства другой стороны, в случае выявления правонарушения, совершенного гражданином государства стороны, на территории которой осуществляется контроль, проводят необходимое оформление правонарушения.

Также соглашением предусмотрено, что контрольные органы государства выезда обязаны принять назад лицо, которому контрольные органы государства въезда отказали в пропуске на территорию своего государства. Контрольные органы государства выезда не имеют права отказаться от принятия и обратного ввоза товара, в пропуске которого было отказано контрольными органами государства въезда.

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