Аэропорт "Борисполь" и МАУ урегулировали финансовые вопросы

Международный аэропорт «Борисполь» и авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) урегулировали возникшие накануне финансовые вопросы.

Об этом аэропорт сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Авиакомпания возобновила платежную дисциплину соответствии с действующими договорами на обслуживание. В период проведения переговоров все рейсы авиакомпании МАУ в аэропорту «Борисполь» обслуживались в четком соответствии с суточным планом полетов», - говорится в сообщении аэропорта в социальной сети.

«Аэропорт гарантирует всестороннюю поддержку базовых перевозчиков», - цитирует «Борисполь» на Facebook слова генерального директора аэропорта Антона Волова.

В то же время, как сообщили УНИАН в МАУ, возникшие финансовые вопросы касались рабочих моментов выставления счетов и были решены в рабочем порядке.

Кроме того, в МАУ сообщили, что вопрос перехода авиакомпании в новый терминал D будет рассматриваться после решения аэропортом вопроса транзита между внутренними и международными рейсами с сохранением минимального стыковочного времени на существующем уровне 1 час 10 минут — 1 час 15 минут.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» заявил о намерении с 28 октября 2012 года — с начала зимней навигации, перевести рейсы базовых национальных авиаперевозчиков — авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины» в новый пассажирский терминал D.

Справка УНИАН. «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.