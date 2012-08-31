"Укрзализныця" заявляет, что почти все предприятия ГМК задерживают грузовые вагоны на подъездных путях

Почти все предприятия горно-металлургического комплекса и угольной промышленности Украины не придерживаются согласованных сроков нахождения вагонов на подъездных путях.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного коммерческого управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Иван Хорьяков.

По его словам, некоторые предприятия отрасли увеличили время задержки вагонов по сравнению с прошлым годом.

И.Хорьяков отметил, что в целом в украинском ГМК основными причинами завышения среднего времени пользования вагоном остаются длительное оформление таможенных документов, занятость фронтов погрузки/выгрузки, поломка механизмов, отсутствие необходимого количества продукции на складе, проведение анализа по качеству угля.

«Анализ эффективности пользования вагонами свидетельствует об угрожающей тенденции к увеличению времени простоя вагонов под грузовыми операциями на подъездных путях предприятий, что приводит к исключению их из обращения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.