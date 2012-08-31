Mail.Ru приобрела украинский почтовый сервис Mail.ua

Компания Mail.Ru Group приобрела почтовый сервис Mail.ua, который ранее принадлежал украинской компании Internet Invest Group.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» с ссылкой на представителей компании Mail.Ru Group.

Домен Mail.ua будет использоваться для почтового сервиса Mail.Ru Group в Украине, при этом у сервиса компании уже есть украинский интерфейс. Все 300 тысяч пользователей украинского сервиса будут переведены в российскую почтовую службу.

Сумма сделки официально не называется. Как пишет издание Internetua.com со ссылкой на источник, Internet Invest Group продала почтовый сервис Mail.ua за полмиллиона долларов.

В настоящий момент по адресу mail.ua открывается украинский почтовый сервис, а не портал Mail.ru Group.

"Пользователям будет все показываться, объясняться. Они не должны испытать трудностей", - заявили РИА Новости представители пресс-службы Mail.Ru Group.

Компания Mail.Ru Group, располагающая офисом в Киеве, уже давно продвигает свои сервисы на Украине, переведя часть из них на украинский язык.

Экспансией на рынки СНГ и, в частности, Украины занимается и крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс". Например, "Яндекс"владеет доменом yandex.ua, на котором расположена локализованная версия портала компании.

Компания Google также имеет локализованные версии своих сервисов для украинского рынка. Поисковая система компании доступна по адресам google.ua и google.com.ua.

Выручка Mail.Ru Group по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 160,3 миллиона долларов.

По пересмотренным данным, чистая прибыль компании в 2011 году составила 208,6 миллиона долларов. Показатель EBITDA по итогам года составил 282,9 миллиона долларов, а выручка - 515,4 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Mail.Ru Group - ведущий игрок русскоязычного сегмента сети, входит в ТОП-5 крупнейших в мире интернет-компаний. Годовая выручка компании в 2011 году составила 515,4 млн долл.

Компании принадлежат две из трех крупнейших русскоязычных социальных сетей - Одноклассники и Мой Мир, два ведущих инстант-мессенджера России – Mail.Ru Агент и ICQ. Кроме того, Mail.Ru Group принадлежат пакеты акций ВКонтакте (39,99%) и Qiwi (21,35%), миноритарные доли в Facebook, Groupon и Zynga, ряде крупных российских и украинских интернет-компаний.