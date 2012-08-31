Янукович предлагает упростить процедуру отчуждения авто

Президент Украины Виктор Янукович предлагает оменить необходимость уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при второй и последующих регистрациях транспортных средств.

Об этом говорится во внесенном им на рассмотрение Верховной Рады проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения при отчуждении транспортных средств».

Кроме того, Президент предлагает изменить механизм определения стоимости транспортных средств для целей налогообложения операций по их продаже налогом на доходы физических лиц (изменения в пункты 173.1, 173.3 и 173.4 статьи 173), а также уменьшить размер государственной пошлины за удостоверение договоров отчуждения транспортных средств.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одной из преград для упрощения и удешевления процедур отчуждения транспортных средств является необходимость определения оценочной стоимости автомобилей при их продаже, что предусмотрено существующим порядком определения базы для обложения налогом на доходы физических лиц, - с оценочной стоимости автомобиля. Таким образом, обязанность и расходы государства на администрирование налога на доходы физических лиц фактически переводится на плательщиков такого налога.

Высокая стоимость процедур регистрации автомобилей обусловлена в основном необходимостью уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке транспортных средств в размере 3% стоимости автомобиля. Это вынуждает покупателей автомобилей избегать процедур заключения соглашений купли-продажи транспортных средств в установленном порядке и не дает возможности для качественного выполнения государством функций по регистрации и учету транспортных средств.

Кроме этого, существующий механизм определения базы для расчета сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в зависимости от стоимости автомобиля, требует проведения платной оценки автомобилей при их продаже на вторичном рынке, что еще больше осложняет процесс регистрации.

Президент отмечает, что законодательством право засвидетельствования договоров купли-продажи транспортных средств предоставлено также нотариусам, но высокая ставка государственной пошлины (5% суммы договора отчуждения транспортного средства другим лицам, кроме отчуждения такого транспортного средства детям, одному из супругов, родителям) делает невозможным участие нотариусов на этом рынке и не дает возможности обеспечить поступления в местные бюджеты от уплаты государственной пошлины за соответствующие нотариальные действия.