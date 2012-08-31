ДЖД сократила время нахождения грузовых вагонов на подъезде к предприятиям до 27 часов

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 7 месяцев 2012 года сократила среднее время нахождения грузовых вагонов на подъездных путях к предприятиям грузоотправителям и грузополучателям на 3,9% или на 1,09 часа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 26,83 часа.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в то же время, ряд предприятий увеличили время пользования вагонами.

В частности, время пользования вагонами увеличили ПАО «Меткомбинат им. Ильича» на ст. Мариуполь-Сортировочный — на 13,48 часа, ПАО «Енакиевский метзавод» на ст. Енакиево - на 14,7 часа, ЧАО «Комсомольское рудоуправление» на ст. Каракуба — на 5,22 часа, ПАО «Алчевский меткомбинат» на ст. Коммунарск - на 10,5 ч.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.