ПЖД отмечает увеличение времени нахождения грузовых вагонов возле предприятий до 32 часов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 7 месяцев 2012 года из-за задержек подвижного состава грузоотправителями и грузополучателями отмечает увеличение среднего времени нахождения грузовых вагонов на подъездных путях к предприятиям на 4,5 часа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 32,04 часа.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), на ПЖД вагоны задерживаются под выгрузкой из-за недостаточной вместимости складских площадей.

Это приводит простою вагонов на предприятиях под сдвоенной операцией в среднем от 60 до 130 часов.

По данным «Укрзализныци», время пользования вагонами на территории ПЖД увеличило ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», где, в частности, в мае 2012 года время пользования вагонами увеличилось на 43,12 часа, в июле — на 30,2 часа.

За 7 месяцев 2012 году поток местного груза в адрес предприятия возрос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 316 тыс. вагонов, а выгрузка осталось почти на уровне 2011 года. Так за 7 месяцев 2012 года среднесуточной поток грузов на предприятие составлял 1484 вагонов, выгрузка составляла 369 вагонов.

Наиболее длительно под выгрузкой на комбинате простаивали вагоны с углем, коксом и флюсами.

Кроме того, увеличение времени простоя вагонов по ПЖД за 7 месяцев 2012 года за счет невыполнения норм нагрузки/выгрузки отмечалось на ОАО «ИнГОК», ПАО «Евраз Сухая Балка», ПАО «Евраз - ДМЗ им. Петровского », ОАО« Евраз Баглейкокс», ПАО «Евраз Днепродзержинский КХЗ», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский ТЗ», ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод».

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.