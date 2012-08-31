ЮЗЖД отмечает увеличение времени нахождения грузовых вагонов на подъезде к предприятиям

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) за 7 месяцев 2012 года из-за задержек подвижного состава грузоотправителями и грузополучателями отмечает увеличение среднего времени нахождения грузовых вагонов на подъездных путях к предприятиям на 42,3% или на 7 часов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 23,48 часа.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, среднее время пользования вагонами на территории ЮЗЖД увеличили ООО "Укрзернотранс-К", ООО "Трейн Укрейн", которые затягивают оформление таможенных документов.

Кроме того, ООО "Гран СВ" и ООО "Ланкорд" медленно проводят погрузку в связи с поломкой погрузочных механизмов .

Наиболее увеличили среднее время пользования вагоном на подъездных путях на территории ЮЗЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ФГ «Эдельвейс 2007» на ст. Путивль — на 120,15 часа, ООО «Укрпалетсистем» на ст. Коростень — на 37,93 часа, ПАО «Шепетивкагаз» на ст. Шепетовка-Подольская — на 549,6 часа, ПАО Васильковский филиал «Екогазсервис» на ст. Васильков-1 - на 429,15 часа.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.