Троещине обещают все новые транспортные удобства

После строительства автодороги на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве откроют новый автобусный экспресс-маршрут из Троещины в центр города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай Ламбуцкий сообщил сегодня во время круглого стола.

«После открытия на мосту частичного - автомобильного движения – мы предлагаем по Маяковского создать полуэкспрессный, чрезвычайно мощный автобусный маршрут. Подвижной состав мы найдем благодаря тому, что заменим несколько маршрутов автобусных на троллейбусные с небольшими капиталовложениями, там уже практически сеть существует», - сообщил Н.Ламбуцкий.

По его словам, на новом маршруте будет около 50 автобусов, которые будут ходить с интервалом 2-3 минуты. «И так мы сможем вывести Троещину в центр города – то ли на Крещатик, или к Бессарабке, или район центрального стадиона», - отметил руководитель «Киевпасстрансу».

Он также напомнил, что в октябре этого года на Троещине достроят скоростную трамвайную линию от улицы Милославской к улице Радужной, которая поможет значительно улучшить транспортную ситуацию на массиве.

Н.Ламбуцкий также считает, что после пуска скоростного трамвая целесообразно было бы уменьшить интервал движения поездов городской электрички.

Справка УНИАН. Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода началось на Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года. Переход будет комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метрополитена.

Планируется, что переход откроют для проезда автомобилей к третьему кварталу 2013 года.

Дальше на мосту будет продолжаться строительство 4-й ветки метро с 12 станциями, которая соединит Подол и Троещину.