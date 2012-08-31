Киевский фуникулер с 1 сентября закрывается на ремонт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» останавливает фуникулер с 1 сентября по 1 октября 2012 года для выполнения ежегодных регламентных работ с выполнением капитального ремонта отдельных узлов (колес, тормозов, тягового привода, управления, связи и сигнализации).

Киевский фуникулер эксплуатируется с 1905 года. За это время он трижды реконструировался: в 1928, 1958 и 1984 годах. Ежегодно осенью фуникулер закрывается для проведения ремонтных работ.