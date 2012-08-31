Янукович хочет ввести прогрессивную ставку пенсионного сбора при покупке авто

Президент Украины Виктор Янукович предлагает ввести прогрессивную ставку сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке автомобилей.

Это предусмотрено его законопроектом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения при отчуждении транспортных средств" №11122 от 30 августа 2012 года, зарегистрированном в Верховной Раде.

Напомним, на сегодня ставка пенсионного сбора при отчуждении транспортных средств составляет 3%.

Согласно законопроекту, предлагается оставить действующую на сегодня ставку сбора (3%), если объект налогообложения не превышает 165 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (181,83 тыс. грн), а также установить ставку пенсионного сбора на уровне 4%, если объект налогообложения составляет 165-290 прожиточных минимумов трудоспособных лиц (181,83-319,58 тыс. грн), 5%, если объект налогообложения превышает 290 прожиточных минимумов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, данным документом отменяется уплата пенсионного сбора при второй и последующих регистрациях транспортных средств.

Также законопроектом устанавливается ставка таможенной пошлины за удостоверение договоров отчуждения автомобилей на уровне 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн). Напомним, на сегодня это 1% суммы договора.

Также предлагается определять размер дохода от продажи легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной стоимости транспортного средства или не ниже его оценочной стоимости.