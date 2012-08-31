Аэропорт “Львов” с 3 сентября переведет внутренние рейсы в новый терминал А

Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого с 3 сентября 2012 года переведет обслуживание всех внутренних рейсов в новый терминал А.

Об этом аэропорт сообщил в сети Facebook.

Напомним, Международный аэропорт «Львов» за 6 месяцев 2012 года увеличил пассажиропоток на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 200 тыс. пассажиров.

В планах аэропорта увеличение пассажиропотока по итогам 2012 года на 45,2% по сравнению с 2011 годом — до 700 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году Международный аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).

По итогам 2011 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» в связи с реконструкцией снизился на 38,39% - до 296,9 тыс. человек.