Погребной: У Юго-Западной железной дороги нет земельных конфликтов
Перед ЮЗЖД как заказчиком строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста периодически встает вопрос компенсации землепользователям, через участки которых проходит мост. О том, как осуществляется выплата компенсации в блиц-интервью УНИАН рассказал заместитель начальник ЮЗЖД по строительству Александр Погребной
Строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, известного как «Мост Кирпы», вызвало поддержку автовладельцев, которым значительно облегчили жизнь. Перед Юго-Западной железной дорогой как заказчиком строительства периодически встает вопрос о компенсации землепользователям, через участки которых проходит мост. О том, как осуществляется выплата компенсации в блиц-интервью УНИАН рассказал заместитель начальник ЮЗЖД по строительству Александр Погребной.
- Александр Иванович, предусматривалось ли при строительстве моста, что железная дорога будет выплачивать компенсацию владельцам земельных участков и объектов недвижимости?
- Как и при любом крупномасштабном строительстве сводка затрат предусматривает такие расходы. Юго-Западная железная дорога - государственное предприятие, поэтому как в вопросах строительства, так и расходов, связанных с ним, работает в рамках действующего законодательства.
- Какой размер компенсаций планировался?
- На этапе разработки проекта размер компенсации определяется согласно предварительным данным.
- Были ли предусмотрены в смете строительства моста средства на выплату компенсаций, в частности компании ООО «Люксэкспресс II», которая арендовала землю вблизи строительства?
(Владелец и учредитель крупного дилера HONDA ООО «Люксэкспресс II» Николай Иваненко намерен добиваться в Европейском суде от Юго-Западной железной дороги компенсации, которую компания понесла в результате строительства левобережного съезда с Дарницкого автомобильно-железнодорожного мостового перехода через Днепр в Киеве).
- Нет. Такие затраты предусмотрены не были.
- Учредитель «Люксэкспресс II» заявил, что в госбюджете 2008 года на компенсацию землепользователям было предусмотрено 750 млн грн, в том числе 466 млн грн - на компенсацию его компании. Так ли это?
- С 2004 года, с начала строительства моста, средства для выплат компенсаций кому бы то ни было ни в одном бюджете не были предусмотрены - ни в бюджете железной дороги, ни в госбюджете страны, ни в бюджете Киева. Ни одним документом 750 млн грн не были предусмотрены.
- Вы были готовы к выплате компенсации «Люксэкспресс II»?
- Изначально, еще в 2006 году, изучив документы, представленные предприятием, стало очевидно то, что все здания построены незаконно, а некоторые из них на земельном участке, не принадлежащем «Люксэкспресс II».
- Суды в 2012 году вынесли решения, по которым компании «Люксэкспресс II» не только не заплатили компенсацию, но и снесли здания предприятия. Как вы это прокомментируете?
- Суды подтвердили, что было очевидно еще в 2006 году. Но стоит отметить, что ни в одном из судов Юго-западная железная дорога в качестве стороны не фигурировала. Разбирательства велись между «Люксэкспресс II» и Киевсоветом, а также инспекцией Госархстройконтроля.
- Судебные разбирательства с другими землепользователями были?
- Нет не было. Мы ни с кем не судились. Сегодня нет конфликтов, связанных с земельными вопросами.
- Кому-то была выплачена компенсация при строительстве моста?
- Да, конечно, были выплаты.
- Много говорят о том, что стоимость строительства моста с 2004 год выросла более чем вдвое. Так ли это?
- Есть утвержденный в 2007 году проект, согласно которого сметная стоимость строительства мостового перехода составляла 9,157 млрд грн. В 2004 году было утверждено Технико-экономическое обоснование, согласно которого стоимость составляла 4 млрд грн.
- Чем было обусловлено более чем двукратное увеличение стоимости с 2004 по 2007 год?
- Стоимость не увеличивалась, первоначально в 4 млрд не входили комплекс работ по выносу инженерных сетей, часть развязок. Сегодня объект строится в рамках сметы 2007 года.
- Из каких источников осуществлялось финансирование строительства моста?
Согласно распоряжению Кабинета министров Украины, финансирование затрат, связанных с проектированием и строительством мостового перехода, осуществляется за счет привлеченных кредитов, средств Укрзализныци и других источников.
- Сколько денег должно было поступить из госбюджета?
- Из бюджета - 3,178 млрд. грн.
- На сегодня есть какие-то иски, претензии, по которым вы должны кому-либо выплатить компенсацию?
- Нет, такие претензии не поступали.
- Спасибо за беседу.
Беседовала Анна Левченко (УНИАН)