Погребной: У Юго-Западной железной дороги нет земельных конфликтов

Строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, известного как «Мост Кирпы», вызвало поддержку автовладельцев, которым значительно облегчили жизнь. Перед Юго-Западной железной дорогой как заказчиком строительства периодически встает вопрос о компенсации землепользователям, через участки которых проходит мост. О том, как осуществляется выплата компенсации в блиц-интервью УНИАН рассказал заместитель начальник ЮЗЖД по строительству Александр Погребной.

- Александр Иванович, предусматривалось ли при строительстве моста, что железная дорога будет выплачивать компенсацию владельцам земельных участков и объектов недвижимости?

- Как и при любом крупномасштабном строительстве сводка затрат предусматривает такие расходы. Юго-Западная железная дорога - государственное предприятие, поэтому как в вопросах строительства, так и расходов, связанных с ним, работает в рамках действующего законодательства.

- Какой размер компенсаций планировался?

- На этапе разработки проекта размер компенсации определяется согласно предварительным данным.

- Были ли предусмотрены в смете строительства моста средства на выплату компенсаций, в частности компании ООО «Люксэкспресс II», которая арендовала землю вблизи строительства?

(Владелец и учредитель крупного дилера HONDA ООО «Люксэкспресс II» Николай Иваненко намерен добиваться в Европейском суде от Юго-Западной железной дороги компенсации, которую компания понесла в результате строительства левобережного съезда с Дарницкого автомобильно-железнодорожного мостового перехода через Днепр в Киеве).

- Нет. Такие затраты предусмотрены не были.

- Учредитель «Люксэкспресс II» заявил, что в госбюджете 2008 года на компенсацию землепользователям было предусмотрено 750 млн грн, в том числе 466 млн грн - на компенсацию его компании. Так ли это?

- С 2004 года, с начала строительства моста, средства для выплат компенсаций кому бы то ни было ни в одном бюджете не были предусмотрены - ни в бюджете железной дороги, ни в госбюджете страны, ни в бюджете Киева. Ни одним документом 750 млн грн не были предусмотрены.

- Вы были готовы к выплате компенсации «Люксэкспресс II»?

- Изначально, еще в 2006 году, изучив документы, представленные предприятием, стало очевидно то, что все здания построены незаконно, а некоторые из них на земельном участке, не принадлежащем «Люксэкспресс II».

- Суды в 2012 году вынесли решения, по которым компании «Люксэкспресс II» не только не заплатили компенсацию, но и снесли здания предприятия. Как вы это прокомментируете?

- Суды подтвердили, что было очевидно еще в 2006 году. Но стоит отметить, что ни в одном из судов Юго-западная железная дорога в качестве стороны не фигурировала. Разбирательства велись между «Люксэкспресс II» и Киевсоветом, а также инспекцией Госархстройконтроля.

- Судебные разбирательства с другими землепользователями были?

- Нет не было. Мы ни с кем не судились. Сегодня нет конфликтов, связанных с земельными вопросами.

- Кому-то была выплачена компенсация при строительстве моста?

- Да, конечно, были выплаты.

- Много говорят о том, что стоимость строительства моста с 2004 год выросла более чем вдвое. Так ли это?

- Есть утвержденный в 2007 году проект, согласно которого сметная стоимость строительства мостового перехода составляла 9,157 млрд грн. В 2004 году было утверждено Технико-экономическое обоснование, согласно которого стоимость составляла 4 млрд грн.

- Чем было обусловлено более чем двукратное увеличение стоимости с 2004 по 2007 год?

- Стоимость не увеличивалась, первоначально в 4 млрд не входили комплекс работ по выносу инженерных сетей, часть развязок. Сегодня объект строится в рамках сметы 2007 года.

- Из каких источников осуществлялось финансирование строительства моста?

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины, финансирование затрат, связанных с проектированием и строительством мостового перехода, осуществляется за счет привлеченных кредитов, средств Укрзализныци и других источников.

- Сколько денег должно было поступить из госбюджета?

- Из бюджета - 3,178 млрд. грн.

- На сегодня есть какие-то иски, претензии, по которым вы должны кому-либо выплатить компенсацию?

- Нет, такие претензии не поступали.

- Спасибо за беседу.

Беседовала Анна Левченко (УНИАН)