В Днепропетровской области перекинулся микроавтобус: один человек погиб, 14 - пострадали

1 сентября в 1.30 вблизи Днепродзержинска Днепропетровской области на 391-м км автотрассы Днепропетровск - Запорожье перекинулся микроавтобус Mercedes Sprinter. Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб и 14 пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter