В Днепропетровской области перекинулся микроавтобус: один человек погиб, 14 - пострадали
14:24, 01 сентября 2012Транспорт/Связь
0
1 сентября в 1.30 вблизи Днепродзержинска Днепропетровской области на 391-м км автотрассы Днепропетровск - Запорожье перекинулся микроавтобус Mercedes Sprinter.
Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб и 14 пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter