Крюковский вагонозавод в 2014 году начнет серийный выпуск двухэтажных вагонов

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2014 году начнет серийный выпуск двухэтажных вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, в 2013 году будет разработан опытный образец двухэтажного вагона.

«В конце 2013 года будет опытный вагон, и тогда же начнутся испытания. В 2014 году двухэтажный вагон - это будет серийный продукт», - сказал В.Приходько.

Ранее он заявлял, что первый двухэтажный вагон может быть изготовлен предприятием до 2013 года. Теперь В.Приходько говорит, что в связи с загруженностью предприятия множеством заказов сроки изготовления первого двухэтажного вагона перенесены на 2013 год.

Двухэтажный вагон производства КВСЗ будет изготовлен с кузовом из алюминия. Он будет оборудован кондиционером, экологически чистыми туалетами, диагностикой и другим современным оборудованием.

Двухэтажный вагон рассчитан на 140 мест. Скорость его движения составит 160-200 км/ч. Срок службы - 50 лет.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

«Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.