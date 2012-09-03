Крюковский вагонозавод в 1 квартале 2013 г. начнет испытания вагонов для Киевского метро

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в первом квартале 2013 года начнет испытания модернизированных для Киевского метрополитена вагонов метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, в рамках контракта, заключенного между предприятием и Киевским метрополитеном на комплексную модернизацию 95 вагонов в 2012-2013 годах, КВСЗ планирует в первом квартале 2013 года предоставить на испытания первый опытный модернизированный вагон метро с оснащением асинхронным тяговым приводом.

«Во втором квартале начнем поставку модернизированных вагонов в Киев», - сказал В.Приходько.

Напомним, стоимость данного контракта составляет около 1 млрд 076,1 млн грн (с НДС).

Инвентарный парк Киевского метрополитена в текущем году насчитывает 762 вагона трех поколений.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

«Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.