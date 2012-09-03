В ведение Администрации морских портов передадут три судоходных канала

Создаваемой Администрации морских портов будут переданы три судоходных канала - Бугско-Днепровско-Лиманский, Херсонский морской канал, а также глубоководный судовой ход (ГСХ) р. Дунай - Черное море с гидротехническими сооружениями, которые входят в их состав.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, это предусматривает концепция реорганизации госпредприятия «Дельта-лоцман».

Согласно концепции, лоцманские службы и службы регулирования движения судов будут оставлены в составе единого предприятия «Дельта-лоцман».

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 г. Верховная Рада Украины приняла закон о морских портах. 8 июня Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О морских портах Украины».

Согласно этому закону, в Украине будет создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Дельта-лоцман» было создано для обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в северо-западной части Черного моря.

Предприятие осуществляло деятельность по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений - Бугско-Днепровско-Лиманского канала, Херсонского морского канала, глубоководного судового хода «Дунай - Черное море», а также лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины от Мариуполя до Рени.

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