ДЖД за 7 месяцев сократила непроизводственный травматизм на 25%

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 7 месяцев 2012 года сократила непроизводственный травматизм на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, всего в январе-июле 2012 года на станциях Донецкой железной дороги были травмированы 53 человека (за 7 месяцев 2011 года - 71 человек).

Травмы со смертельным исходом за 7 месяцев 2012 года получили 33 человека, в 2011 году — 41.

ДЖД отмечает, что, как правило, граждане травмируются на станциях и перегонах: 23 случая на станциях, из них 15 — смертельно, и 30 случаев на перегонах, из них 18 — смертельно.

«Статистика несчастных случаев свидетельствует, что абсолютное большинство травм случается с гражданами из-за несоблюдения ими элементарных правил поведения на железнодорожном транспорте», - отмечает ДЖД.

Справка УНИАН. Тормозной путь поезда в среднем составляет около 800 метров.

Поезд со скоростью 100 км/ч за 1 секунду преодолевает 30 метров. Пешеходу для того, чтобы перейти через рельсы, нужно не менее 5 секунд.