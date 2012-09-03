В железнодорожные вузы Украины в этом году поступило 6 тысяч студентов

В 2012 году в железнодорожные высшие учебные заведения Украины поступило 6 тысяч студентов.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в 2012 году в вузы III-IV уровней аккредитации (университеты, академии) железнодорожного профиля было зачислено около 1,7 тыс. человек по государственному заказу.

В учебные заведения I-II уровней аккредитации (колледжи, техникумы) в 2012 году вступили 4,3 тыс. человек, из них на дневную форму обучения - 2,7 тыс. человек, по государственному заказу - 1,7 тыс. человек.

Кроме того, с начала 2012 года в структурных подразделениях предприятия начали работать более 1,8 тыс. выпускников ВУЗов, в 2011 году - более 2,5 тыс. выпускников.

«Укрзализныця» отмечает, что при трудоустройстве выпускников на предприятиях железнодорожного транспорта используется система многопрофильного профессионального тестирования, которая позволяет без влияния человеческого фактора дать характеристику будущему работнику в части уровня знаний по различным направлениям - профессиональная направленность, охрана труда, безопасность движения и т.п.

Для каждого молодого специалиста составляется индивидуальная программа стажировки, к каждому из них закрепляется наставник, что позволяет облегчить адаптацию выпускников в коллективах.

Справка УНИАН. На сегодня подчинены Министерству инфраструктуры Украины и имеют железнодорожное направление 17 образовательных учреждений.