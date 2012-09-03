ДЖД за 8 месяцев перевезла 54 млн тонн каменного угля

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-июле 2012 года перевезла 54,04 млн тонн каменного угля, что составляет 56,5% от общего объема грузовых перевозок.

Как сообщает ДЖД, в среднем в сутки нагрузка составила 3,228 тыс. вагонов, или более 221,53 тыс. тонн.

В августе 2012 года ДЖД в адрес энергетических предприятий Украины отправила почти 24,5 тыс. вагонов с 1,689 млн тонн каменного угля.

Напомним, на ДЖД за 7 месяцев 2012 года сократилось среднее время нахождения грузовых вагонов на подъездных путях к предприятиям грузоотправителям и грузополучателям на 1,09 часа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 26,83 часа.

ДЖД в январе-июне 2012 года сократила перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 70,7 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).