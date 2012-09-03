ЮЖД отменила торги на привлечение кредита в 250 млн долл.

Территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» (ЮЖД) отменило торги по привлечению кредита сроком на 3 года на 250 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно сообщению, торги отменены, так как на конкурс было подано менее двух конкурсных предложений.

Тендер был объявлен 23 марта 2012 года.

Напомним, в конце августа 2012 года ЮЖД объявила, что привлечет у ПАО “Дочерний банк Сбербанка России” 6 кредитных линий общим лимитом 350 млн долларов под 12% годовых сроком на 3 года.

Напомним, ЮЖД выбрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

ЮЖД за 6 месяцев 2012 года увеличило чистую прибыль на 34,69% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 53,219 млн грн.