В аэропорту «Борисполь» закрыты большинство магазинов Duty-free и кафе

С 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли Duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

По словам собеседника агентства, причиной закрытия магазинов и кафе (ресторанов) стало проведение конкурсов и оформление договоров аренды Фондом Госимущества Украины, а также отзыв Государственной таможенной службой разрешений на осуществление торговой деятельности в режимных зонах аэропорта.

«В «Борисполе» обеспокоены ситуацией, которая возникла в магазинах беспошлинной торговли и учреждениях общественного питания. Пассажиры остались без питания», - сказал собеседник.

Он не уточнил, сколько магазинов и кафе было закрыто в аэропорту, а также их общее количество.

В настоящее время аэропорт «Борисполь» обслуживает около 31 тыс. пассажиров в день.

Справка УНИАН. «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.