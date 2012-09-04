Кабмин одобрил Концепцию развития автомобильных дорог на 2013-2018 годы

Одобрена Концепция Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 годы, об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял 3 сентября 2012.

Принятие распоряжения позволит определить приоритеты и задачи развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 годы на основе системных методов: внедрение комплекса мероприятий нормативно-правового обеспечения, формирования стабильных источников финансирования дорожного хозяйства, проведения реформ управления автомобильными дорогами общего пользования.

Основной целью Концепции является обеспечение эффективного финансирования и развития существующей сети автомобильных дорог общего пользования по маршрутам международных национальных транспортных коридоров, повышение безопасности движения, скорости, комфортности и экономичности перевозок пассажиров и грузов, реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования.

В Украине более 170 тысяч километров автомагистралей, которые требуют реконструкции и ремонта. За 2010-2011 годы было построено и отремонтировано более 4 тысяч километров автодорог.