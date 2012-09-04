Забастовка Lufthansa не отражается на работе киевских аэропортов

Забастовка, которую объявили бортпроводники авиакомпании Lufthansa, и связанная с ней отмена рейсов не отразится на работе аэропортов Киева - «Борисполь» и «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в крупнейшем аэропорту Украины - Международном аэропорту «Борисполь», на данный момент отменен рейс авиакомпании Lufthansa, который должен был прилететь из Франкфурта в 13.20 и улететь во Франкфурт в 14.10.

«Если рейс отменяют авиакомпании, они сами решают вопросы, связанные с отправкой пассажиров. В случае, если рейс отменяется из-за забастовки, авиакомпания все равно занимается решением этих вопросов», - сказали в аэропорту.

Кроме того, согласно он-лайн-табло аэропорта, на данный момент 4 сентября отменены рейсы авиакомпаний Azerbaijan Airlines из Баку, который должен был прибыть в Киев в 9.55 и Georgian Airlines, который должен был прибыть в Киев в 10.45, а также рейсы в обратном направлении.

В то же время, как сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны), забастовка авиакомпании Lufthansa не отражается на работе этого аэропорта, так как эта авиакомпания не осуществляет рейсов в этот аэропорт.

«К нам они не летают», - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в аэропортах Берлина и Франкфурта вновь бастуют бортпроводники Lufthansa. Позднее к стачке присоединится бортперсонал в аэропорту Мюнхена, сообщает «Немецкая волна» (http://www.dw.de/dw/article/0,,16217904,00.html?maca=rus-rss-ru-news-4383-xml-mrss). Сегодня помимо забастовки в аэропорту Франкфурта-на-Майне также бастуют в берлинском аэропорту Тегель, сообщает агентство dpa.

Акции протеста начались в 5 утра и продолжатся до 14.00.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» планирует к началу зимней навигации перевести международные авиакомпании на обслуживание в терминал «D», в том числе с 27 октября - рейсы авиакомпании Lufthansa.

Справка УНИАН. «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 25 мая 1924 года. 2 февраля 1994 года Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие. В 2012 была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.