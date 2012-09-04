Железные дороги Украины направят на реконструкцию 12 вокзалов 73 млн грн

Железные дороги Украины в 2012 году направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), большинство реконструированных объектов расположены на пути скоростных поездов, связывающих города Украины, где проходил чемпионат Европы по футболу. На этих объектах реконструкция была завершена до начала чемпионата, на других работы закончатся до конца текущего года.

В частности, в 2012 году обновлены вокзальные комплексы станций Донецк, Красноград, Киев-Пассажирский, Мостинская-2, а также вокзалы на станциях Казатин, Жмеринка, Коростень, Львов, Луцк, Макеевка-Пассажирская, Харьков-Балашовский, ведется реконструкция вокзала Славянска, пропускная способность которого возрастет до 10,2 тыс. человек в сутки.

При выполнении строительных и ремонтных работ на объектах железных дорог учитываются все требования строительных норм и стандартов потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.

«Реконструкция вокзалов проводится исключительно за счет собственных средств железной дороги, без привлечения бюджетных средств», - отмечает «Укрзализныця».

Напомним, что в 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.

В 2011 году проводилась реконструкция 6 вокзалов и 8 вокзальных комплексов.