«Укрпочта» ввела новые типы международных переводов

«Укрпочта» с 1 сентября ввела новые типы международных переводов между Украиной и Россией, которые позволяют украинцам осуществлять покупки в российских интернет-магазинах через все отделения «Укрпочты».

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, новые международные переводы предусматривают обычный перевод на расчетный счет получателя и перевод с наложенным платежом за поставленный товар.

Обычный перевод на расчетный счет получателя могут осуществлять как физические, так и юридические лица.

Выбирая перевод с наложенным платежом за поставленный товар, отправитель (физическое или юридическое лицо) отправляет покупку получателю. Получатель забирает товар в почтовом отделении и на месте оплачивает его, а средства перечисляются отправителю.

Справка УНИАН. В Украине работают 14 тыс. отделений «Укрпочты».