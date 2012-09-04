Рынок автопроката в Украине в 2013 году может вырасти на 25% по сравнению с 2012 годом - до 3,125 тыс. автомобилей.

Такой прогноз УНИАН дала Ассоциация лизингодателей Украины по результатам очередного исследования рынка проката.

По данным Ассоциации, объем рынка автопроката в 2012 году составляет 2,5 тыс. автомобилей.

«В целом, чемпионат Европы по футболу дал значительный толчок для роста рынка автопроката Украины в первом полугодии 2012 года. Эксперты Ассоциации прогнозируют сезонное снижение размера автопарка во второй половине года, при этом в 2013 году прогноз роста рынка оценивается в 25%», - говорится в сообщении Ассоциации.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей» зарегистрирована в 2005 году и объединяет юридических лиц в сфере лизинга с целью защиты их интересов. Представляет более 80% лизингового рынка. Объединение является действительным членом LEASEUROPE - европейской федерации, в состав которой входят национальные лизинговые ассоциации 33 стран.