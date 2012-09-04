Acer будет поставлять компьютеры Founder для украинского образования

Компания Acer будет поставлять ПК Founder для украинского образования, а сервисная сеть Acer в Украине обеспечит их гарантийное обслуживание.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Acer.

Как отмечается в сообщении, компания Founder Technology, входящая в группу компаний Acer, была выбрана правительством Китайской Народной Республики в качестве производителя партии персональных компьютеров, предоставляемых Министерству образования Украины в рамках совместной программы поддержки образования. Поставщиком компьютеров выступает китайское подразделение Acer, базирующееся в г. Чунцин. Количество поставляемых ПК компанией не разглашается.

В мае 2010 года корпорация Acer, один из лидеров мирового рынка ПК, и Founder Technology Group, одна из ведущих китайских компаний в сфере высоких технологий, подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Одним из аспектов этого сотрудничества являлась взаимная поддержка операций на локальных рынках.

В соответствии с заключенным соглашением, Acer поставляет компьютеры и мониторы Founder, предназначенные для использования в школах Украины. Гарантийное обслуживание ПК Founder обеспечит сервисная сеть Acer в Украине, насчитывающая 108 сервисных центров, расположенных в более чем 30 населенных пунктах по всей территории страны.

Справка УНИАН. Acer занимает второе место в мире по производству и реализации портативных компьютеров (данные Gartner 2011 года). В группе компаний Acer работает 8 ты. человек по всему миру, доход корпорации в 2011 году составил 15,7 млрд долл.