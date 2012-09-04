ДЖД за 8 месяцев сократила перевозку грузов на 4%

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 8 месяцев 2012 года погрузила 95,5 млн тонн грузов — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

«Объемы грузоперевозок уступают показателям прошлого года, что в первую очередь связано с сокращением производства в горно-металлургическом комплексе», - сообщили УНИАН в ДЖД.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, дорога перевезла 38% общего объема перевозки грузов всех железных дорог Украины.

Кроме того, на предприятии сообщили, что за 8 месяцев ДЖД погрузила 54,04 млн тонн каменного угля — на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2011 года.

Перевозки черных металлов в январе-августе 2012 года сократились на 11,6%, нефтепродуктов - на 65,3%, строительных материалов - на 7,8%.

В январе-августе 2012 года в среднем за сутки ДЖД грузила 221,530 тыс. тонн угля, что составляет 56,5% от общих объемов перевозок по дороге, 41 тыс. тонн черных металлов, 31,5 тыс. тонн флюсов, 27,6 тыс. тонн кокса, 10,4 тыс. тонн строительных материалов.

Средний вес грузового поезда брутто в январе-августе составил 3,315 тыс. тонн — на 0,2% больше плана и 0,6% больше, чем в январе-августе 2011 года.

Средняя техническая скорость составила 38,9 км/час.

Средний пробег локомотива составил 398 км в сутки. Оборот грузового вагона составил 1,84 суток .

«Донецкая железная дорога выполняет все обязательства перед своими клиентами, своевременно обеспечивает поставку подвижного состава грузоотправителям соответствии с принятыми от них заявок», - говорится в сообщении дороги.

Напомним, на ДЖД за 7 месяцев 2012 года сократилось среднее время нахождения грузовых вагонов на подъездных путях к предприятиям грузоотправителям и грузополучателям на 1,09 часа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 26,83 часа.

ДЖД в январе-июне 2012 года сократила перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 70,7 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).