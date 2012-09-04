Магазин duty-free в аэропорту “Симферополь” работает в обычном режиме

Магазин duty-free в Международном аэропорту “Симферополь” работает в обычном режиме, сообщили УНИАН в аэропорту.

В то же время, по информации УНИАН, в Международном аэропорту «Донецк» магазин беспошлинной торговли duty-free не работает. Подробную информацию о закрытии магазина УНИАН ожидает позднее.

Также до получения лицензии приостановлена работа магазина duty-free в аэропорту «Харьков».

Напомним, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта. Аэропорт сообщил, что причиной закрытия магазинов и кафе (ресторанов) стало проведение конкурсов и оформление договоров аренды Фондом госимущества, а также отзыв Государственной таможенной службой разрешений на осуществление торговой деятельности в режимных зонах аэропорта.

Сегодня Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов беспошлинной торговли duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в функционировании таких магазинов.